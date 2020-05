Lungomare di San Cataldo deturpato dagli incivili. La denuncia è dell’associazione residenti di San Cataldo che questa mattina hanno ritrovato il lungomare pieno di rifiuti.

“Siamo profondamente disgustati – denunciano – dallo scempio ritrovato questa mattina sul litorale di San Cataldo dopo la giornata di ieri. Noi siamo contenti quando venite ad ammirare il quartiere con i loro locali finalmente riaperti .Ma tutto questo non è giusto. Chiediamo dunque che venga predisposto un servizio in borghese della Annona Municipale affinché vengano sanzionati sul fatto questi luridi che non meritano di godere dei nostri splendidi posti”.

