LUNEDì, 03 AGOSTO 2026
Cabtutela.it
91,237 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
91,237 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Fratelli d’Italia celebra a Bari il record di longevità del governo: prevista festa nazionale al porto

Ci sarà anche la premier Meloni, ecco quando

Pubblicato da: redazione | Ven, 31 Luglio 2026 - 15:13
meloni
  • 33 sec

Fratelli d’Italia sceglie Bari per celebrare il record di longevità del governo guidato da Giorgia Meloni. La festa nazionale del partito si terrà il prossimo 4 settembre al porto del capoluogo pugliese. A renderlo noto, negli scorsi giorni, è stato il sottosegretario alla Salute e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmato. Il momento centrale della giornata è previsto alle 19, con la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, attesa insieme a ministri, parlamentari e alla classe dirigente del partito.

Sono inoltre in fase di definizione altre iniziative collaterali che accompagneranno l’appuntamento politico. “È un grande orgoglio per la classe dirigente pugliese ospitare questo evento storico”, ha dichiarato Gemmato, sottolineando il valore della scelta di Bari come sede della festa nazionale. Questa mattina lo stesso Gemmato ha effettuato un sopralluogo nell’area del porto che ospiterà la manifestazione, accompagnato dai deputati di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli e Augusta Montaruli. L’evento porterà nel capoluogo pugliese i vertici nazionali del partito e del governo, in una giornata pensata per rivendicare la durata dell’esecutivo e il ruolo della classe dirigente pugliese all’interno di Fratelli d’Italia.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, tornano i mercati serali: ecco...

Prosegue a Bari la stagione dei mercati serali, organizzata anche quest’anno...
- 3 Agosto 2026
Attualità

Pasqualino Gourmet 2026: ad Alberobello torna...

Torna ad Alberobello (Ba) uno degli appuntamenti gastronomici più attesi della stagione estiva: “Pasqualino...
- 3 Agosto 2026
Attualità

Cambiamenti climatici e salute: il Policlinico...

Analizzare come i cambiamenti climatici stiano influenzando la salute delle persone...
- 3 Agosto 2026
Attualità

Puglia più sostenibile e resiliente: 150...

Rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, accelerare la transizione verde...
- 3 Agosto 2026