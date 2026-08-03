Fratelli d’Italia celebra a Bari il record di longevità del governo: prevista festa nazionale al porto

Fratelli d’Italia sceglie Bari per celebrare il record di longevità del governo guidato da Giorgia Meloni. La festa nazionale del partito si terrà il prossimo 4 settembre al porto del capoluogo pugliese. A renderlo noto, negli scorsi giorni, è stato il sottosegretario alla Salute e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmato. Il momento centrale della giornata è previsto alle 19, con la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, attesa insieme a ministri, parlamentari e alla classe dirigente del partito.

Sono inoltre in fase di definizione altre iniziative collaterali che accompagneranno l’appuntamento politico. “È un grande orgoglio per la classe dirigente pugliese ospitare questo evento storico”, ha dichiarato Gemmato, sottolineando il valore della scelta di Bari come sede della festa nazionale. Questa mattina lo stesso Gemmato ha effettuato un sopralluogo nell’area del porto che ospiterà la manifestazione, accompagnato dai deputati di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli e Augusta Montaruli. L’evento porterà nel capoluogo pugliese i vertici nazionali del partito e del governo, in una giornata pensata per rivendicare la durata dell’esecutivo e il ruolo della classe dirigente pugliese all’interno di Fratelli d’Italia.