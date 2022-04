Dal liceo scientifico Fermi di Bari il filologo Luciano Canfora definisce Giorgia Meloni una “neonazista nell’animo”. Nel video pubblicato su Facebook dalla stessa leader di Forza Italia Canfora dice: “Anche la terribilissima e sempre insultata leader di Fratelli d’Italia, trattata di solito come una mentecatta, pericolosissima, siccome essendo neonazista nell’animo si è subito schierata con i neonazisti ucraini è diventata una statista molto importante ed è tutta contenta di questo ruolo. Non fa parte della maggioranza di governo attuale ma è una pedina esterna molto comoda per dimostrare che il Paese è unito”.

Non è tardata ad arrivare, sempre dalle pagine di Facebook, la risposta della Meloni: “Ascoltate il filologo Luciano Canfora che, in un istituto scolastico di Bari, mi definisce “neonazista nell’animo”. Parole inaccettabili, ancora una volta pronunciate da una persona che si dovrebbe occupare di cultura e formazione e che invece finisce a fare becera propaganda a dei giovani studenti. La querela non gliela toglie nessuno…”.

“È inconcepibile e irrispettoso della democrazia ciò che ha detto il professor Canfora su Giorgia Meloni – ha commentato l’eurodeputato Raffaele Fitto – Doppiamente grave perché detto fingendo di fare una lezione a studenti di un liceo scientifico di Bari. Canfora per giustificare il suo chiaro sostegno alla Russia insulta Giorgia Meloni dandole della neonazista. Una vergogna! Qualcuno interverrà?”

“Non ci meravigliano le dichiarazioni rese di fronte ad una platea di studenti baresi dal professor Luciano Canfora contro la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni . – è stato invece il commento del consigliere comunale Filippo Melchiorre -. E’ lo stesso che meno di un mese fa aveva parlato dell’invasione russa dell’Ucraina come di ‘una guerra tra potenze’, definendo ‘passanti’ i profughi e che “la storia di una Irina che perde il bambino è un caso particolare e basta”, concentrandosi solo sulle cause storiche, antropologiche, etniche, geografiche e diplomatiche di un conflitto che angoscia il mondo intero. Se il professor Canfora nelle sue lezioni si limitasse a parlare ai giovani sui temi della filologia greca e latina, della storia dei testi antichi e di antichità classica farebbe cosa più utile piuttosto che reinterpretare la storia con tesi marxiste, demolire la stampa e inscenare propaganda politica”.

