Sono al lavoro da questa mattina alle 7 e proseguirà sino alle 14, squadre di sommozzatori, piccole imbarcazioni e volontari, coordinati dagli organizzatori. Il gruppo è impegnato nel recupero dei rifiuti in acqua e a terra e nella successiva differenziazione, per un corretto conferimento: le attività di pulizia sono iniziate dal molo sant’Antonio per proseguire verso il Margherita e il circolo Barion.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Direzione marittima della Puglia Basilicata Jonica e Capitaneria di porto di Bari in collaborazione con il Comune di Bari, l’Amiu Puglia, la Bari Multiservizi e l’Arpa Puglia, con il coinvolgimento di numerose associazioni e circoli locali.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.