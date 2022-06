Il prefetto di Bari in data odierna ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Polignano a Mare e la contestuale nomina della dott.ssa Delia VITI – Viceprefetto aggiunto della Prefettura di Bari – quale Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente.

Il provvedimento è scaturito a seguito delle dimissioni presentate dal Sindaco del Comune di Polignano a Mare, divenute efficaci ed irrevocabili. L’ex sindaco Domenico Vitto, dopo il ritorno in libertà, ha confermato le sue dimissioni.

