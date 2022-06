Lo stadio San Nicola di Bari spegne la trentaduesima candelina: era il 3 giungo 1990 quando l’astronave di Renzo Piano apriva per la prima volta i battenti ospitando l’amichevole fra Bari e Milan, vinta 2-0 dai biancorossi con reti di Lorenzo Scarafoni e Paolo Monelli.

Il san Nicola ha accolto eventi internazionali quali le gare del gruppo B del mondiale di calcio di Italia ’90, composto da Unione Sovietica, Romania e Camerun, l’ottavo di finale Cecoslovacchia-Costa Rica e la finalina per il terzo posto Italia-Inghilterra, terminata 2-1 per la squadra azzurra, sempre nell’ambito di quella competizione. Il 29 maggio 1991 l’astronave fu teatro della finale di Coppa campioni fra Stella Rossa Belgrado e Marsiglia, vinta dai serbi ai calci di rigore. Ha ospitato anche la nazionale italiana di calcio in diverse occasioni: l’ultima volta fu il 1 settembre 2016, quando l’Italia fu sconfitta 1-3 in amichevole dalla Francia. Quella ancora precedente porta data 11 agosto 2011, partita amichevole vinta dall’Italia sulla Spagna per 2-1.