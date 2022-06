Dal 13 giugno al 15 agosto il marciapiede di Bari Centrale dove si attestano i treni di Ferrovie del Sud Est della linea Bari Putignano (via Casamassima) sarà interessato da lavori di ammodernamento insieme alla pensilina.

Gli interventi sono finalizzati ad agevolare la salita e la discesa dei passeggeri dal treno grazie all’innalzamento e al prolungamento del marciapiede. Sarà prolungata anche la pensilina a protezione dei viaggiatori e verranno istallate nuove bacheche per le informazioni al pubblico. Per garantire i lavori in sicurezza, i treni della linea Bari – Putignano (via Casamassima) arriveranno e partiranno dalla fermata di Bari Sud Est invece che da Bari Centrale. I viaggiatori potranno utilizzare un servizio navetta che farà la spola tutti i giorni tra la fermata di Bari Sud Est (fermata via Oberdan, 17) e la stazione di Bari Centrale (fermata Largo Sorrentino). (foto repertorio)

