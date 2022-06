Già nel 2019 la Puglia era stata incoronata meta del turismo di lusso dalla rivista americana Fortune. E oggi questa realtà è più che confermata. Non resistono al richiamo della bellezza delle nostre spiagge e resort, vip internazionali, investitori e benestanti. Il mare cristallino, così come la nascita e la conversione delle antiche masserie, hanno creato un paradiso ricercato da tutti. In pochi anni sono nati fantastici resort di lusso dotati di piscine, suite con lidi adiacenti e dotati di tutti i confort necessari. E sono diventate l’emblema dell’eccellenza in Puglia.

Madonna ha festeggiato il suo compleanno a Savelletri e Bono Vox è stato sorpreso solo qualche giorno fa sorseggiare un drink a Ostuni. Ma mai come in quest’ultimo anno, mentre continuano i rincari dei prezzi, si è registrato un record di presenze di turisti già a partire da maggio.

La Puglia oggi è dotata di lidi per tutte le tasche e esigenze. La spesa media è tra i 15 e 50 euro per due lettini ed ombrellone. Ma, proprio per l’incredibile crescita del turismo straniero ed esclusivo, sono nati lidi che garantiscono l’eccellenza, ovviamente a prezzi non accessibili a tutti. In un beach club di Monopoli si arriva a pagare 50 euro per una solo sdraio, 140 euro per un lettone, 160 per un gazebo e 400 euro per una cabina privata (con pranzo obbligatorio). In due persone praticamente la spesa media è all’incirca di 400 euro, pranzo incluso. Praticamente, quanto si spenderebbe in altri beach club esclusivi di Ibiza e Mykonos.

In molti si sono lamentati delle tariffe troppo esose del lido di Monopoli, ma puntuali sono state le risposte dei gestori alle recensioni su Tripadvisor. “Le tariffe, spiegano, includono il telo mare, wifi, parcheggio, servizi con doccia calda, servizio in spiaggia con menù a la carte, miniclub, ambiente pulitissimo e servizio di eccellenza. Non cerchiamo di imitare beach club di altri paesi, ma semplicemente facciamo il possibile per coccolare gli ospiti con ottimo cibo, mare pulito e servizio impeccabile”.

Per alcuni infatti il lido viene considerato “un posto esclusivo, non alla portata di tutti. Non economico, ma che vale la spesa. Niente da invidiare ai lidi di Saint Tropez”. Nelle recensioni si parla anche di una ottima cucina: si arriva a pagare una pizza 15 euro, una insalata caprese 20 euro e un hamburger 25 euro. il coperto del ristorante è di 5 euro.

Un turista si lamenta di un ghiacciolo pagato 6 euro. Ma il gestore spiega: “Ha scambiato un gelato al limone artigianale con stecco (oltretutto è una novità) con un comune ghiacciolo al limone; i prezzi sono comunque sempre esposti ed i nostri ospiti sono liberi di scegliere”. Come in tutte le regioni, anche in Puglia ci sono beach club di diverso livello con relative tariffe. “Le nostre tariffe beach club, bar e ristorante, – precisano i gestori – includono servizi che in altri beach club spesso sono esclusi”.

Il mare – commenta un altro turista – non è stato di nostro gradimento: sì, l’acqua era abbastanza pulita, ma subito profonda e non all’altezza di altre spiagge della Puglia. Il pranzo al ristorante è stato di ottimo livello, sia per quanto riguarda il servizio che per i piatti offerti. Non spetta a me giudicare se i costi siano coerenti o esagerati: di certo i servizi sono di primissimo livello, ma sicuramente non accessibili a tutti. Per una volta, farsi coccolare, per chi se lo può permettere, è piacevole”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.