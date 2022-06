Cisternino saluta per sempre Claudio Scarafile, commerciante e proprietario della storica “Bottega degli antichi sapori”, situata a Ostuni, scomparso ieri nel corso di un incidente stradale. Scarafile, 43enne, residente a Cisternino, si trovava sulla provinciale che collega Ostuni a Cisternino quando, mentre rientrava dal lavoro, la sua moto ha impattato in maniera violenta la fiancata di una Lancia Tesis.

Per lui non c’è stato nulla da fare, vani infatti i soccorsi intervenuti immediatamente sul posto. Le comunità di Ostuni e Cisternino, dove il commeciante era noto, sono in lutto. Oggi si sono tenuti i funerali. Scarafile lascia la moglie, Antonella Baccaro, consigliera comunale di Cisternino e tre figli. Tanti i messaggi di cordoglio che si sono susseguiti nel corso di queste ore. Anche il sindaco, Lorenzo Perrini, ha voluto dedicare a lui un messaggio sui social.

“Ci sono notizie che non vorresti mai ricevere come quella di oggi relativa alla scomparsa, a soli 43 anni ed a causa di un tragico incidente, di Claudio – ha scritto – tutta la comunità cistranese ed in particolare quella della frazione di Casalini è rimasta attonita e sconcertata dalla notizia. Ogni parola in questo contesto può apparire superflua ma sento di esprimere a nome mio, della Giunta e dell’intero Consiglio Comunale la vicinanza alla consigliera comunale e provinciale Antonella Baccaro, ai suoi figli Nadia, Viola e Vinicio, oltre che ai genitori Lillino e Tonia per l’improvvisa e tragica scomparsa del marito, padre e figlio. Claudio Scarafile, porterò con me il ricordo delle serate trascorse insieme durante le scorse campagne elettorali, oltre che il ricordo di quando eri un piccolo e vivace bambino sempre attivo e intraprendente. A Nadia, Viola e Vinicio un forte abbraccio, ad Antonella auguro di avere la forza di affrontare questa tragica situazione. Vi sono vicino, la comunità vi è vicina” – ha concluso.

Foto Facebook

