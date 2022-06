Addio ai disagi sulla statale 16, l’Anas, così come annunciato nelle scorse settimane, ha sospeso i lavori ripristinando la regolare circolazione sul tratto tra Cozze e Polignano. L’annuncio sullo stop ai cantieri era stato effettuato ormai diverso tempo fa, nel frattempo però, nel corso delle scorse settimane, soprattutto dei weekend e delle festività, il tratto era stato oggetto di polemiche per via delle lunghe code che si erano create. Fattore che aggravava una condizione di disagio relativo al traffico già presente normalmente nelle giornate di esodo estivo.

I lavori in questione, che riprenderanno nei prossimi mesi, rientrano nell’ambito della riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario “Bari-Brindisi-Lecce” e mirano all’innalzamento degli standard di sicurezza dell’intero tratto, per un valore complessivo di 250 milioni di euro. Nel dettaglio, le attività avviate negli ultimi mesi, hanno interessato alcuni tratti della SS16 “Adriatica” (tra il km 829,900 ed il km 835,350) ed hanno coinvolto i territori comunali di Cozze, Polignano e Monopoli per la provincia di Bari.

Nelle prossime ore, anche il tratto lungo la SS 379” Delle Terme di Torre Canne” in corrispondenza del territorio di Fasano (BR), oggetto degli stessi lavori, sarà liberato dai cantieri. Per lo svolgimento delle attività, volte alla sostituzione dello spartitraffico centrale, si è reso indispensabile il restringimento della carreggiata, con la chiusura della corsia di sorpasso in entrambe le direzioni.

In vista dell’esodo estivo, che prevede un incremento dei volumi di traffico, le attività relative agli interventi riprenderanno in autunno, con il completamento dello spartitraffico centrale, delle opere di regimentazione idraulica, la riqualificazione della pavimentazione, la segnaletica stradale e la sostituzione degli impianti tecnologici con apparecchiature rispondenti ai moderni standard qualitativi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.