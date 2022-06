Come difendere il decoro di piazza Disfida? È la domanda che si pongono tanti residenti del quartiere Libertà di Bari, in una zona che è stata trasformata in meglio da quasi due anni (settembre 2020). Il vecchio parcheggio è diventato un luogo di ritrovo, fondamentale per la comunità locale, grazie a 650 mila euro finanziati nell’ambito del bando nazionale ‘periferie aperte’. Ma che purtroppo rischia di finire nel degrado.

Le segnalazioni dei cittadini fanno notare il passaggio delle automobili nella zona pedonale, soprattutto di sera in assenza di monitoraggio o di un sistema di video sorveglianza. Di giorno non mancano i momenti di tensione, con alcuni gruppi di giovanissimi che imperversano e si rivolgono in maniera aggressiva nei confronti degli anziani a passeggio. C’è chi preferisce ignorare gli insulti e chi li affronta, rischiando la propria incolumità.

Poi restano le perplessità sulla pavimentazione in prossimità delle panchine. Il dislivello creato dall’assenza di vegetazione sul terreno sottostante preoccupa i residenti perché è molto elevato il rischio caduta. Le sedute a più riprese sono state vandalizzate, e nonostante le riparazioni degli operai comunali, continuano ad essere danneggiate come mostra la fotografia in basso.

Anche la fontana centrale a raso sembra funzionare in modo precario e sarebbe necessaria un’ulteriore manutenzione. Al momento la fontana è programmata per funzionare dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 22, mentre resta spenta negli orari notturni per evitare che il rumore prodotto dall’acqua possa arrecare disturbo ai residenti.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.