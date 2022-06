Si tuffa in mare per salvare le figlie dal rischio annegamento e muore. È accaduto ad un 47enne di Bari, risucchiato dalla corrente nel mare di Forcatella, dopo aver messo in sicurezza le piccole. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione, il papà, una volta resosi conto che le figlie erano in difficoltà si è immediatamente tuffato in acqua riuscendo a raggiungerle e a portarle in salvo a riva. Lui però, dopo averle messe in sicurezza, è stato risucchiato dalle onde e solo dopo, quando ormai era troppo tardi, sono riusciti a tirarlo su dalla scogliera. I medici del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

