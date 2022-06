Femminicidio a Novoli questa notte. Donatella Miccoli, 38 anni, è stata uccisa a coltellate, nella sua casa di Novoli, nel Salento. Madre, di due bambine, è deceduta sul posto, nell’abitazione di via Veglie.

I carabinieri hanno cercato il marito della donna per ore. L’uomo non era in casa al momento dell’intervento delle forze dell’ordine. Il marito, il 38enne Matteo Verdesca che la scorsa notte ha ucciso sua moglie, Donatella Miccoli, nella loro abitazione a Novoli è stato poi trovato morto.

. Ieri sera Donatella, suo marito e i loro figli sono stati visti insieme in piazza per la festa di San Luigi. Secondo prime testimonianze, i vicini di casa li avrebbero sentiti litigare. La vittima lavorava come commessa nel centro commerciale Ipercoop di Surbo (Lecce).

