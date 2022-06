In tilt il portale Pugliasalute. In tanti, hanno dovuto attendere moltissime ore in attesa di poter effettuare le operazioni, in alcuni casi però senza riuscirci. Dalla Regione però, fanno sapere che il portale, nello specifico il Servizio di Prenotazione online è attualmente in manutenzione.

Attualmente, sottolinea la Regione, gli altri canali attivi per effettuare la prenotazione delle prestazioni specialistiche sono gli Sportelli Cup, i Farmacup e i Call Center aziendali. Qualora fosse necessario, pertanto, l’invito è quello di procedere tramite modalità diverse da quella online, almeno fino a quando il servizio non sarà ripristinato. Qui di seguito i call center attivi: A.O. Policlinico Bari: 0805592701 – Prenotazioni via whatsapp 080-5595959, A.O. Policlinico di Foggia: 0881028802, ASL Bari: 800 345477; ASL BRINDISI: 800888388 – 080 9181603, ASL BT: 800550177, ASL FOGGIA: 800.466.222, ASL LECCE: 08321979911, ASL TARANTO:800252236 da telefono fisso e allo 099-7786444 da mobile, IRCCS DE BELLIS: 0804994157, IRCCS Giovanni Paolo II: 0802240040.

Foto Screen Pugliasalute

