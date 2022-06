Tre località balneari pugliesi sono state premiate con le Vele di Legambiente e Touring Club. In vetta alla classifica, in Puglia, ci sono le isole Tremiti, il comprensorio dell’Alto Salento ionico e quello dell’Alto Salento Adriatico.

Si tratta di un riconoscimento importante che prende in considerazione non solo le migliori buone pratiche amministrative delle località, ma anche la capacità di portare avanti un nuovo modo di fare turismo, che abbia al centro l’ambiente e l’inclusività. In totale, sono le 45 località balneari premiate quest’anno. La Sardegna è in vetta alla classifica con 6 comprensori a Cinque Vele, seguita poi da Toscana e Puglia con 3. Subito dopo ci sono Campania e Sicilia con 2. Al Trentino-Alto Adige il premio per il turismo lacustre, mentre infine, la vetta dei laghi, è del Veneto.

“La nuova edizione della nostra guida – ha detto Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, presentando a Capri l’iniziativa – racconta della sinergia che si è instaurata tra buone amministrazioni locali e quella parte sana dell’imprenditoria del mondo balneare, capace di gestire le spiagge al meglio, con meno cemento e ottime performance ambientali. Le località a Cinque Vele che premiamo oggi rappresentano le migliori buone pratiche amministrative e dimostrano che un nuovo modo di fare turismo è possibile” – ha concluso.

Foto repertorio

