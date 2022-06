“Il canile di via Lindemann, a Bari, è in condizioni davvero difficili, con volontari e cani davvero allo stremo delle forze”. La denuncia è del consigliere comunale della Lega, Fabio Romito. “Ho donato loro 200 metri quadri di ombreggianti, per proteggere i poveri cani e i volontari da queste temperature bollenti – dice ancora il consigliere – Immaginate lo sforzo di chi, con queste temperature e senza coperture sufficienti, nel canile ci passa tutti i pomeriggi per assistere i cani. C’è bisogno di una mano, di un nuovo frigorifero, di croccantini, medicinali, di adozioni. Questo è l’Iban di Ada Onlus, fate una piccola donazione, salverete una vita a quattro zampe, IT57E0578704002013570144396”