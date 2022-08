Al via da oggi i divieti di sosta e in alcuni casi anche le chiusure al traffico di tratti di strada per i lavori di ripristino asfalto a seguito degli scavi dell’Enel, per i cantieri per la costruzione di condotte idriche e per il piano di lavaggio delle strade dell’Amiu. Ecco nel dettaglio i divieti.

Lavori asfalto e condotte idriche. Dall’1 al 5 agosto istituita la chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata su via Putignani da via Melo a corso Cavour. Dall’1 al 14 agosto chiusa la corsia preferenziale dei bus in via Crispi tra via De Cristoforis e via Brigata Bari. Dall’1 al 12 agosto, dalle 7 alle 16, restringimento di carreggiata e divieto di fermata ambo i lati su via Abate Gimma 30/38. Stesse restrizioni nello stesso periodo su via Dalmazia (dal civ 11 all’intersezione con via Petroni), via Peucetia con angolo via Pitagora, su via De Nicolò civ 20 e su via Principe Amedeo da via De Rossi al civ 149 nei tratti interessati dai lavori per il ripristino del manto stradale.

Lavaggio strade. Saranno il lungomare di Palese e piazza Capitaneo le prime zone che saranno interessate dal piano di lavaggio delle strade. Si comincia questa sera. Per proseguire poi la notte tra il 2 e il 3 agosto sul lungomare IX maggio di San Girolamo. Il 3 agosto in zona Marconi, in particolare via Verdi, via Giordano, via Pinto e il lungomare Starita. Si continuerà il giorno successivo su corso De Tullio fino al lungomare Imperatore Augusto. La notte del 5 agosto toccherà alle strade e piazze di Torre a Mare: via Buonsante, largo Cavour, lungomare Duca degli Abruzzi e piazza della Torre. Seguirà la notte successiva il lungomare Di Crollalanza, largo Adua, piazza Diaz e il lungomare Nazario Sauro. L’8 agosto toccherà al lungomare Cristoforo Colombo e piazza San Francesco a Santo Spirito. Il 9 agosto toccherà a piazza Umberto a Carbonara, il 10 a piazza Vittorio Emanuele a Ceglie, l’11 a piazza Europa al San Paolo, il 12 a piazza Umberto in centro. Ed ancora il 16 agosto via Caccuri, via Pappacena e via Posca a Poggiofranco, il 17 nel Libertà in via Manzoni, piazza Risorgimento e via Altamura e via Barletta; il 18 agosto si resta nel Libertà, in particolare su via Bovio, via Costantino, via Fieramosca. Il 19 agosto via Capruzzi, il 21 su corso Cavour, il 22 su corso Vittorio Emanuele, il 23 viale Orazio Flacco e viale Salandra. Il 24 agosto corso Benedetto Croce, il 25 viale Unità di Italia, il 26 viale della Repubblica, il 28 via Principe Amedeo, il 29 via Nicolai, il 30 via Dante, il 31 via Re David, il primo settembre viale Einaudi, via Kennedy e via Fanelli e si proseguirà il 2 sempre su viale Einaudi tra via Fanelli a via Amendola. Ed infine il 4 settembre via Omodeo e il 5 settembre al San Paolo (viale delle Regioni tra viale Europa e via Miglionico, via Cozzoli e via Cifariello).

I lavaggi saranno effettuati quotidianamente, in notturna, dalle ore 23 alle 6 del giorno successivo. “Chiediamo a tutti i baresi – dice il sindaco Antonio Decaro – la massima collaborazione per le attività di pulizia straordinaria che dalla prossima settimana toccheranno le strade e le piazze più frequentate della città, tanto in centro quanto in periferia. Solo con le sedi stradali sgombre dai veicoli, infatti, le squadre di Amiu potranno effettuare una pulizia intensa”. Questo che parte oggi è solo un primo piano lavaggio strade: con l’arrivo di nuovi macchinari l’Amiu potenzierà gli interventi anche nel resto della città.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.