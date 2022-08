Cominciano le prime discese in campo per le Politiche di settembre. Articolo Uno ha presentato la sua rosa dei nomi.

Fanno parte della lista l’epidemiologo e Consigliere regionale Pier Luigi Lopalco, l’avvocato Adalisa Campanelli, Segretaria dell’area metropolitana di Bari e componente della segreteria nazionale del partito, Adriano Merico, già sindaco di Parabita e consigliere provinciale, direttore Inps di Casarano e sindacalista nonché attuale Consigliere comunale di Parabita con deleghe alla Cultura, Sviluppo economico e Marketing territoriale e l’architetto Francesca Irpinia, componente della direzione nazionale di Articolo Uno ed espressione della federazione provinciale di Taranto.

“Con la scelta compiuta dalla Segreteria regionale – spiega il segretario regionale Ernesto Abaterusso – abbiamo voluto, in vista della difficile contesa elettorale del prossimo 25 settembre, dare il nostro contributo al percorso intrapreso dalle forze democratiche e progressiste.Dopo un’attenta e approfondita discussione, abbiamo deciso di mettere in gioco le migliori competenze ed espressioni della società civile pugliese inserendo nella rosa dei nomi persone impegnate nella tutela della salute e nel contrasto alla pandemia, nel lavoro, nella giustizia, nella lotta per l’affermazione dei diritti e della legalità, nella battaglia per la rivoluzione verde e la transizione ecologica con l’obiettivo di dare un contributo fattivo e mettere in campo candidature all’altezza della sfida e in connessione con i territori, anteponendo il bene comune all’interesse di parte”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.