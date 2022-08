Ancora un incidente nella notte. Sulla statale 172 direzione Fasano Locorotondo per cause in corso di accertamento un’auto si è ribaltata. Due i feriti in codice rosso. Sul posto i Vigili del Fuoco di Monopoli e di Ostuni, i carabinieri e il 118. (Foto Vivilastrada)

