Un incidente ha paralizzato la statale 16 all’altezza di Polignano. Nel giorno da bollino nero per l’esodo in tutta Italia, anche in Puglia si stanno verificando disagi. E a peggiorare la situazione anche gli incidenti. In questo caso si sarebbe verificato un tamponamento tra auto senza feriti gravi. Sul posto l’Anas.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.