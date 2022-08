Tangenziale sotto controllo della polizia locale che sta presidiando il tratto fino a Torre a Mare in soccorso agli automobilisti in difficoltà. Si è verificato un lieve tamponamento tra tre auto all’altezza di San Giorgio che ha causato code subito risolte dalla polizia locale. Poco dopo gli agenti sono intervenuti a soccorso di una famiglia il cui bimbo piccolo aveva accusato un malore, forse per il caldo. La polizia locale ha sul posto un pick up della Protezione Civile comunale, con dotazioni frigo e con bottiglie di acqua. La famiglia è stata soccorsa e ha ripreso il viaggio.

