Sono ancora in corso le attività necessarie a recuperare i danni provocati dalla tromba d’aria della scorsa settimana che ha coinvolto strade, alberi e cartelloni pubblicitari.

Le squadre della Multiservizi continuano le potature degli alberi pericolosi tra le case Arca di viale Japigia, giardini Baden Powell e la spiaggia di Pane e Pomodoro.

Il settore giardini è alle prese con le lavorazioni per ripristinare gli alberi divelti. Le squadre di manutentori sono concentrate sul piazzale di via Siponto per rimettere in asse circa 10 alberi.

“A causa del gran caldo, questa è una vera corsa contro il tempo che mette alla prova la pianta e i lavoratori”, commenta il presidente del municipio, Lorenzo Leonetti.

