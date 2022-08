Due persone sono state ferite da numerosi colpi di arma da fuoco a Vieste (Foggia). Dalle prime informazioni, i due erano a bordo di un’auto con un’altra persona che non sarebbe rimasta ferita. Al momento le due vittime dell’agguato sono in ospedale e, a quanto si apprende, non sarebbero in pericolo di vita. La sparatoria sarebbe avvenuta in una strada di campagna. Sono intervenuti i carabinieri che stanno effettuando i rilievi. (Ansa)

