Gli scavi in piazza Vittorio Emanuele lato piazza dei Martiri non smettono di regalare sorprese sul passato. Lo annuncia il sindaco di Acquaviva delle fonti, Davide Carlucci sulla sua pagina Facebook. “Oltre a due mura di cinta e un locale – racconta – ecco emergere un arco medievale e un pozzo, in linea con l’altro che sta emergendo vicino la Cattedrale e che abbiamo deciso di riportare alla luce.