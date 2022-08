E’ andato fuori strada e si è schiantato all’altezza del Tiro a volo di Palese. E’ successo sulla statale 16, direzione nord, dove sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’ennesimo incidente su questa strada. Il conducente dell’auto, 21enne, e la ragazza che viaggiava con lui, 20enne, sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso del policlinico di Bari. Sul posto anche la Polizia locale e il personae dell’Anas.

