Estate tragica per gli investimenti stradali a Bari. Questa mattina un anziano di 87 anni è stato travolto da un bus in viale Ennio ad angolo con l’estramurale Capruzzi. Secondo una prima ricostruzione L’uomo sarebbe stato travolto mentre attraversava sulle strisce. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Nelle ultime settimane questo è il terzo incidente mortale solo a Bari, dopo l’uccisione sulle strisce pedonali a Santo Spirito di Gaetano Felice, papà di 47 anni che ha protetto il figlioletto, anche lui travolto ma fortunatamente si è salvato, e la morte di una 63enne travolta sulle strisce a Pane e pomodoro.

