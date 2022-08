Un’auto ieri si è scontrata con lo spartitraffico in uscita da una rotatoria in via Amendola. Sul posto i vigili del fuoco. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi.

I residenti denunciano continui incidenti sulla strada da poco risistemata e allargata con il posizionamento anche di tre rotatorie. E chiedono più controlli. “Ci sono incidenti all’ordine del giorno – denuncia Donato Cippone sui social – quella strada è diventata più pericolosa con l’ampliamento a quattro corsie”.

(Foto facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.