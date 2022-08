Tornano i truffatori dello specchietto. Si tratta di malviventi che accusano l’automobilista di turno di aver rotto lo specchietto della loro auto (specchietto già danneggiato). L’ultima segnalazione arriva dal rione di San Girolamo. “Su via don Cesare Franco un’auto bianca con specchietto destro filato ha cercato di farsi pagare lo specchietto dicendo che io l’avevo urtato con la mia auto – racconta una signora – Ero sola in macchina, mi sono fermata ma non ho abboccato. Voleva soldi, ha iniziato con 60 euro ed è arrivato a 20. Grazie al mio sangue freddo, alle segnalazioni che ho letto sui social e all’aiuto di un uomo che conoscevo, il truffatore è andato via”. Tanti i commenti sotto il post della signora: l’invito è sempre di chiamare subito la polizia locale o i carabinieri.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.