Il Comune di Bari aderisce anche quest’anno alla campagna “Nastro Rosa” promossa dalla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro con l’obiettivo di manifestare vicinanza alle donne colpite dal tumore al seno e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca oncologica. La Fondazione celebra i 30 anni della Breast Cancer Campaign, un lungo percorso di sensibilizzazione e consapevolezza su questa patologia, che in Italia colpisce circa 55mila donne all’anno. Per questo domani, sabato 1 ottobre, la fontana monumentale di piazza Moro sarà illuminata di rosa.

