Nel tardo pomeriggio a San Ferdinando di Puglia, all’esito di articolata e ininterrotta attività investigativa, i Carabinieri del N.O.R. – Sezione Operativa di Barletta unitamente a quelli della locale stazione, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un pregiudicato 60enne del posto. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato del tentato omicidio avvenuto nella prime ore della mattina del 6 ottobre 2022 nelle campagne di San Ferdinando di Puglia – Contrada San Samuele.

Le indagini condotte dai Carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia hanno permesso di accertare che l’uomo, al termine di un acceso diverbio, dopo essersi recato in campagna unitamente alla vittima, luogo di lavoro per entrambi, avrebbe esploso all’indirizzo di quest’ultima alcuni colpi d’arma da fuoco, attingendolo alla coscia destra, a quella sinistra nonché all’addome. Sulle cause del gesto e sulle motivazioni del diverbio sono in corso ulteriori e più approfonditi accertamenti. Il 37enne permane in prognosi riservata in condizioni stabili e cosciente. Il presunto aggressore è stato trasferito presso il carcere di Foggia a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La posizione del fermato dovrà essere vagliata dalla competente Autorità Giudiziaria. Si sottolinea che la posizione del predetto è quella di presunto innocente sul quale gravano numerosi indizi di colpevolezza.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.