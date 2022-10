Il servizio dei bus navetta all’interno del Policlinico è stato temporaneamente sospeso a causa di uno pneumatico forato. La denuncia è di Luigi Cipriani del movimento Riprendiamoci il futuro. “Questa mattina tutti a piedi – denuncia Cipriani – c’è una navetta con la ruota forata e un’altra parcheggiata ma non in funzione. Un disagio per tutti”.

