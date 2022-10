Non si ferma la lotta delle associazioni contro l’installazione dell’inceneritore nella zona industriale tra Bari e Modugno contro il quale si è espresso anche il sindaco di Bari Antonio Decaro. A chiedere un intervento immediato del primo cittadino è Tino Ferulli del comitato No inceneritore. Ciò che viene chiesto nello specifico a Decaro, è una ordinanza che blocchi l’installazione di un impianto considerato sperimentale, sino a quando Asl e Arpal non forniranno dati certi sulla qualità dell’aria.

Già nello scorse settimane i sindaci dei sette Comuni dell’Aro, Bari 2, (Modugno, Binetto, Bitetto, Bitritto, Giovinazzo, Palo del Colle, Sannicandro di Bari) ed il primo cittadino di Bari, Antonio Decaro, che dopo la sentenza del Consiglio di Stato che di fatto autorizza il nuovo inceneritore NewO nella zona industriale del capoluogo pugliese, hanno chiesto una nuova Conferenza di servizi. Obiettivo, non chiudere il procedimento di riesame dell’AIA ribadendo ancora una volta il proprio no all’impianto. Ora i tempi si stringono e le associazioni chiedono un intervento immediato del sindaco.

