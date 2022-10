Dopo alcune giornate di tregua torna il maltempo in Puglia. È quanto dichiarato dalla Protezione Civile che ha diramato un nuovo bollettino di allerta gialla. In particolare, a partire dalle 8 di domani (13 ottobre) e per le successive 12 ore, sono in arrivo precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati.

Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone del territorio, con quantitativi cumulati localmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Nel Barese, la pioggia, è prevista già a partire dalla giornata di oggi, ma il tempo potrebbe peggiorare nella giornata di domani, con possibilità che il maltempo possa prolungarsi anche nella giornata di venerdì.

Foto repertorio

