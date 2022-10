Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata alle ore 00:44 davanti alla costa di Catanzaro, in Calabria. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 36 km di profondità ed epicentro in mare in prossimità di Catanzaro Lido. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione.

Altre due scosse di terremoto hanno fatto seguito, nel corso della notte, alla prima. Le scosse sono state registrate all’1:05 ed alle 3:36 a Stalettì ed a San Floro, due centri del comprensorio di Catanzaro, ed hanno avuto una magnitudo, rispettivamente, di 2.0 e di 2.4. In entrambi i casi, comunque, così come per la scossa principale, non c’è stato alcun danno.

