E’ in corso l’ottobrata bis sull’Italia con sole e caldo almeno fino a giovedì: l’anticiclone africano non mostra quindi segni di cedimento. Secondo ilmeteo.it, “dopo il fine settimana trascorso all’insegna del bel tempo, continuerà a persistere il tempo soleggiato e farà molto caldo. Sulle isole maggiori la colonnina di mercurio potrà superare localmente i 30°C verso metà settimana, valori massimi tipici del periodo estivo. Ma di clima quasi della bella stagione e dunque davvero eccezionale si parlerà sicuramente anche per le regioni del Centronord in quanto si toccheranno punte di 25-26°C in città come Bologna, Ferrara, Firenze e poi ancora a Roma, Bari e Napoli.

La seconda ‘ottobrata’ della stagione autunnale – precisa il Meteo.it “raggiungerà il suo apice tra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre. Il promontorio dell’anticiclone nord-africano spinto verso il Mediterraneo continuerà quindi a garantire temperature diurne molto miti, tempo stabile anche se non del tutto soleggiato, e ancora assenza di precipitazioni. Nella seconda parte della settimana l’attuale tendenza mostrerebbe un graduale cedimento dell’alta pressione a partire da mercoledì 19 ottobre: attualmente si prevede un aumento della nuvolosità, ma accompagnato da poche piogge”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.