E’ di dieci feriti il bilancio dell’incidente stradale che si è consumato nella serata di ieri, sulla statale 100 all’altezza san Basileo (Mottola), nel Tarantino. Per cause ancora in corso di accertamento c’è stato un tamponamento a catena. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso. Saranno a ricostruire la dinamica dell’incidente e a stabilire eventuali responsabilità. Il personale dell’ANAS del compartimento di Bari, invece, ha ripristinato la viabilità.