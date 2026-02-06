La Puglia è in lutto per la scomparsa dell’onorevole Mazzaracchio: il cordoglio di Forza Italia

Il segretario regionale di Forza Italia, l’onorevole Mauro D’Attis, ha espresso il proprio cordoglio per la morte dell’onorevole Salvatore Mazzaracchio. “L’onorevole Salvatore Mazzaracchio non c’é più – scrive – . É stato una guida politica per tanti, per noi giovani pugliesi di Forza Italia, ma anche per i più adulti. Gli aneddoti, le storie restano scolpite nella nostra memoria. La sua umanità la porteremo con noi sempre come il ricordo più bello tra i tanti. Esprimo a nome mio e di Forza Italia Puglia il rammarico per questa perdita e la vicinanza alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.