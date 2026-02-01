Puglia, si insedia il Consiglio regionale dell’era Decaro

Il Consiglio regionale è convocato per domani, lunedì 2 febbraio alle 11,00, nell’Aula consiliare, con all’ordine dei lavori: l’insediamento del Consiglio regionale e costituzione dell’Ufficio provvisorio di Presidenza; la convalida degli eletti; l’elezione del presidente e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; il giuramento del presidente della Giunta regionale; le comunicazione del presidente della Giunta regionale: composizione della Giunta e programma di governo.

L’assemblea vedrà 29 seggi al centrosinistra e 21 al centrodestra. La maggioranza sarà composta da 14 seggi per il Pd, 7 per Decaro presidente, 4 per M5S e Per la Puglia. Nel centrodestra, oltre al seggio per il candidato presidente giunto secondo, Luigi Lobuono, vi saranno 11 seggi per Fratelli d’Italia, 5 per Forza Italia e 4 per la Lega.

Elezione capogruppo del Pd.

Intanto nei giorni scorsi Stefano Minerva è stato scelto come capogruppo in Consiglio regionale del Partito Democratico.

L’ex sindaco di Gallipoli è stato eletto all’unanimità per condurre l’attività politica e istituzionale del Pd.

“È un grande onore per me, che sono nato e ho fatto tutta la gavetta nel Pd, a partire dalle giovanili, e un’emozione poter rappresentare il gruppo più numeroso in Consiglio regionale. Faremo valere i nostri valori e le nostre idee. Abbiamo già ragionato su alcune proposte di legge che porteremo all’attenzione dell’assise», commenta Minerva. E aggiunge il neo capogruppo: «Saremo la spalla del presidente Decaro e avremo un confronto continuo con gli altri gruppi della maggioranza per fare andare i lavori nella direzione dettata dal programma che abbiamo scrittto”.

“Il Partito Democratico va avanti compatto e unito per lavorare alle emergenze dei cittadini e delle cittadine pugliesi”, ha dichiarato il Segretario del Pd Puglia, e consigliere regionale, Domenico De Santis.

“Ora bisogna dare risposte a chi ha riposto fiducia e responsabilità con il proprio voto nel Partito Democratico – ha concluso De Santis – e a tutti coloro che non lo hanno fatto, dimostrando impegno e capacità nel migliorare la qualità della vita delle persone, nel garantire una sanità in grado di prendere in carico la domanda di salute, stipendi dignitosi e opportunità per rimanere in Puglia i nostri ragazzi”.

Capogruppo Forza Italia

Paride Mazzotta il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale pugliese: eletto a maggioranza, si riconferma alla guida del gruppo consiliare. “Ringrazio i colleghi che hanno voluto onorarmi della loro fiducia ancora una volta”, dichiara Mazzotta. “Adesso, subito al lavoro per i pugliesi e sui temi che più interessano la comunità. La nostra sarà un’opposizione seria, vigile, pronta ad una rigorosa verifica dell’azione politica della Giunta regionale, ma anche propositiva nell’interesse dei cittadini. Ci aspetta un percorso importante che faremo nel rispetto dei nostri valori, tenendo alta la bandiera di Forza Italia”.

Capogruppo Cinque Stelle

La consigliera Maria La Ghezza sarà la capogruppo del M5S in Consiglio regionale. Lo ha deciso all’unanimità il gruppo consiliare.

“Voglio ringraziare i miei colleghi – dichiara La Ghezza – per la fiducia che mi è stata data. Rappresentare il M5S ed essere la sola capogruppo donna in consiglio è per me un grande onore e una grande responsabilità. Come gruppo siamo già a lavoro sui temi, per iniziare da subito a fare proposte per dare risposte concrete ai pugliesi. Ci confronteremo con le altre forze di maggioranza per un dialogo costruttivo che metta sempre al primo posto i bisogni dei cittadini. Siamo pronti per iniziare al meglio questa nuova legislatura”.

“Porteremo in Regione le istanze dei pugliesi – dichiarano i consiglieri Annagrazia Angolano, Rosa Barone e Cristian Casili – e daremo il nostro contributo per continuare a migliorare in settori strategici come la sanità, il welfare, il lavoro, la legalità e la trasparenza. Ci impegneremo per una Regione sempre più inclusiva e a misura di cittadino”