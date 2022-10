La prima sconfitta stagionale, rimediata contro l’Ascoli, non ha scalfito la mentalità di Michele Mignani e dei suoi giocatori. Domani il Bari sarà nuovamente ospite del Parma, ma al ‘Tardini’ ci si giocherà l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia. In caso di vittoria contro i Ducali, il Bari troverà sul suo cammino l’Inter di Simone Inzaghi.

La conferenza stampa della vigilia è affidata, come di consueto, alle parole di mister Mignani. Primo quesito, turnover.

“Ci sarà spazio per chi ha giocato meno – esordisce Mignani – ma in funzione del fatto che giocheremo più partite in pochi giorni. Questa è una doppia necessità, ovvero dare più minuti a chi ne ha di meno e far riposare chi ha giocato tanto, in questo momento c’è bisogno di tutti”.

Il terzo turno di Coppa Italia, mette nuovamente difronte Parma e Bari (come nella prima giornata di campionato) e Mignani come sempre chiede di fare attenzione.

“Dobbiamo giocare con il massimo della motivazione – spiega il mister – questa è una partita stimolante per l’avversario che affrontiamo in questo momento. Il Parma è una delle migliori squadre del nostro campionato. Sicuramente è stimolante pensare di poter giocare a Milano contro l’Inter ma per il momento pensiamo alla partita di domani che è altrettanto stimolante”.

Il mister parla anche dell’assenza di Maiello (lesione di basso grado) e di chi può sostituirlo in cabina di regia a centrocampo.

“Abbiamo tre giocatori che possono sostituire Maiello in quella posizione – sottolinea Mignani – uno è Maita e lo ha fatto sempre bene, uno è Mallamo chiamato in causa l’anno scorso e l’altro è Benedetti molto duttile a centrocampo. C’è la possibilità di giocare con un centrocampo a 4 formato da due mediani, i ragazzi si allenano sempre e sono sempre disponibili”.

Terzo turno di Coppa Italia fissato per domani 19 ottobre. Calcio d’inizio di Parma-Bari al ‘Tardini’ previsto per le ore 18:00. (foto ssc bari)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.