Terzo turno di Coppa Italia per il Bari di Michele Mignani, ospite del Parma. Padroni di casa più propositivi nella prima mezz’ora e al 29′ arriva il gol di Benedyczak che sblocca il match. Nel secondo tempo è assedio Bari, ma i gialloblu chiudono ogni spazio e la rete del pareggio non arriva. Ecco il racconto del match.

Sedicesimi di Coppa Italia per i biancorossi, reduci dalla prima sconfitta in campionato contro l’Ascoli. Ampio turnover per gli uomini di Michele Mignani che, contro i ducali, si giocano l’accesso agli ottavi di finale contro l’Inter. Al ‘Tardini’ si presentano 4690 tifosi (910 di fede biancorossa).

Parma molto aggressivo nei primi minuti di gara, il Bari si difende e attende l’occasione giusta per contrattaccare. Il primo squillo è infatti dei gialloblu, al 6′ Bonny sfrutta il cross di Benedyczak, ma il suo tiro finisce sul fondo.

Ancora Bonny, al 26′ riceve palla in mezzo all’area ma non riesce ad inquadrare la porta e il pallone finisce a lato. Al 29′ però cade il muro biancorosso, Benedyczak sfrutta alla perfezione il cross di Sohm e di testa supera Frattali.

Il Bari prova a reagire al 33′ con Scheidler che non sfrutta il cross di Salcedo, colpisce debolmente di testa e regala la palla al portiere gialloblu. Senza ulteriori emozioni e senza recupero, si chiude la prima frazione di gioco con il Parma in vantaggio per 1-0.

Al 62′ ci riprova il Parma con il giovane Sits che di tacco prova ad impensierire Frattali, per fortuna del Bari e del suo portiere il tiro è centrale e viene neutralizzato. Un minuto dopo, Salcedo non riesce a trovare la rete, l’attaccante di proprietà dell’Inter si muove sul filo del fuorigioco ma davanti al portiere non riesce a concludere al meglio.

Occasione Bari al 69′, ci prova Ceter con una gran botta da posizione ravvicinata ma Corvi, con un grandissimo intervento, devia in angolo. Proprio dagli sviluppi del corner, il portiere gialloblu si ripete sul tiro di Vicari salvando porta e risultato.

Il Bari ci prova per tutto il secondo tempo, ma il Parma riesce a chiudere bene su ogni occasione avversaria. Dopo 4 minuti di recupero finisce il match, il Parma avanza ed elimina il Bari che però esce a testa alta dalla competizione.

Prossimo impegno dei biancorossi, nuovamente in campionato, fissato per sabato 22 ottobre. Calcio d’inizio allo ‘Stirpe’ per Frosinone-Bari previsto per le ore 14:00. (foto ssc bari)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.