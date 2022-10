Un’invasione, così la definiscono i residenti del quartiere Carrassi questo via vai di topi. Sono nelle cassette dell’Enel, nei bidoni, si nascondono sotto le auto per poi sgattaiolare dove è possibile trovare cibo. “Sono topi di grandi dimensioni – spiega Onofrio De Giglio, coordinatore di Fratelli di Italia del Municipio 2. Tutto il quartiere è invaso da topi, ma c’è una particolare concentrazione su via Podgora, via Montenegro e via Pasubio.

Noi – prosegue chiediamo un immediato intervento di derattizzazione. Chiediamo inoltre che siano puliti i cassonetti con maggiore accortezza. Spero – conclude – che queste richieste non cadano nel vuoto. Al di là della questione igienica, qualcuno, nel peggiore dei casi un bambino, potrebbe essere morso con conseguenze non proprio piacevoli”.

