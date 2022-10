Giorgia Meloni ha giurato davanti alla Costituzione, nelle mani presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: sarà la prima Premier donna d’Italia. In questi minuti è in corso il giuramento di tutti gli altri ministri che comporranno il Governo.

Tra loro due pugliesi, Raffaele Fitto nominato ministro per gli Affari europei e Pnrr e Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Nella squadra ci saranno in totale 24 ministri, di cui sei donne e cinque tecnici. Domani, a Palazzo Chigi si svolgerà la cerimonia di insediamento e il passaggio di consegne con Mario Draghi.

Rispetto al Governo precedente sono stati cambiati i nomi di alcuni ministeri, tra questi il ministero dello Sport e dei Giovani (ex Politiche giovanili), ministero per la Famiglia e le Pari opportunità (ex Pari Opportunità e Famiglia) e il il ministero per il Sud e la Coesione che si chiamerà ministero per il Sud e il Mare.

Foto screen diretta

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.