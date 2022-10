Incidente mortale questa sera sulla strada statale 16 di Bari in direzione nord, all’altezza dello svincolo C di via Napoli. A scontrarsi uno scooter e una moto per cause in corso di accertamento. Una donna è stata sbalzata sull’asfalto, sul posto il 118 ma per la donna non c’è stato più nulla da fare: ha perso la vita nell’impatto. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per la rimozione dei veicoli coinvolti dal sinistro. Lunghe code e corsia chiusa per permettere i rilievi. La polizia locale invita a deviare, uscendo all’altezza del San Paolo. Tangenziale poi riaperta verso le 21.

