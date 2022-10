A Maria Raspatelli, docente della scuola superiore ITT “Panetti-Pitagora” di Bari, il Global Teacher Award. Si tratta di un riconoscimento prezioso a livello internazionale . A sottolinearlo, l’assessore alle Politiche Giovanili, Paola Romano, che con un post su Facebook ha voluto complimentarsi con la docente.

“Da anni – ha scritto – con Antonio Curci, cura il bellissimo progetto “ Radio Panetti “, sostenuto dal Comune, con grande passione e dedizione. Durante il lockdown per la pandemia, fu creato un programma radiofonico serale, ‘Buonanotte Ragazzi’, pensato per accompagnare gli studenti e far loro compagnia in un momento di grande incertezza per tutti noi. Il programma era curato dai ragazzi e dai loro docenti, insieme. Sono davvero orgogliosa del premio che Maria ha ricevuto, quello di ‘Global Teacher’, un riconoscimento internazionale attribuito a chi si è distinto nella professione di insegnante a livello mondiale” – ha sottolineato.

“Il suo successo – ha detto infine l’assessore – ricorda a tutti noi il valore e l’importanza dei docenti, capaci di far crescere i nostri bambini e i nostri ragazzi, di valorizzare talenti o di scoprire potenzialità sino a quel momento poco visibili. Spesso questo loro contributo, determinante per la crescita della società, viene spesso sottovalutato. Il riconoscimento ottenuto da Maria è anche un invito alla nostra comunità, a essere consapevoli della qualità di chi ha dedicato la propria vita professionale all’educazione delle giovani generazioni. Complimenti Maria” – ha concluso.

