Nico Carlucci, pugliese doc, è il vincitore della medaglia di bronzo al campionato del mondo del Panettone 2022 organizzato dalla Fipgc (federazione internazionale pasticceria Gelateria cioccolateria).

L’evento si è tenuto a Fiano Romano (Rm) nella splendida location del Castello Orsini. Carlucci è riuscito a conquistare il terzo posto nella categoria panettone classico in concorso nella finale con altri 35 colleghi provenienti da tutta Italia. Cinque le categorie in concorso, “Il Miglior Panettone classico del mondo, “Il Miglior Panettone innovativo del mondo”, “Il miglior Panettone salato del mondo”, ” Il miglior pandoro del mondo” e “Il miglior Panettone/Pandoro decorato del mondo”.

“Personalmente – precisa il vincitore- il bronzo è un riconoscimento che mi dà stimolo per gli anni avvenire. E’ frutto di impegno e sacrificio ma contemporaneamente devo ringraziare i tanti amici che con i loro consigli mi hanno aiutato a raggiungere questo traguardo. Cercherò di migliorare ancora per ambire all’argento e all’oro, ma sinceramente già essere in finale con professionisti di tale calibro ed essere giudicato da giurie di tale spessore per me era già una vittoria”.

