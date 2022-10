Tragedia oggi sulla tangenziale all’altezza di Japigia. Una donna di 43 anni è morta in un incidente stradale. Si sono scontrate due auto, una arrivava contromano, guidata da una donna di 70 anni con a bordo la figlia. Sono state portate in codice rosso al Policlinico. Per la 43enne non c’era più nulla da fare. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico, al momento unica uscita disponibile è la 14/b -via Gentile.(Foto repertorio)

