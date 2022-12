Ricchi di proprietà benefiche per l’organismo e alleati del fegato, oggi in tavola portiamo i carciofi. Si tratta, in particolare, di un alimento essenziale per corpo e mente. Ricchi di potassio e ferro i carciofi, anche grazie alla presenza di cinarina, sono dei veri e propri antiossidanti naturali, capaci di liberare il corpo dalle tossine.

La cinarina, in particolare, è un principio attivo che favorisce la diuresi contribuendo alla corretta secrezione biliare. Ma non è finita qui, i carciofi, sono ricchi di fibre e risultano essere anche degli ottimi alleati del sistema cardiocircolatorio. Infine, tra le proprietà più importanti, spicca la presenza del rame, alleato del sistema nervoso e del sistema immunitario. I carciofi, se consumati con un piano alimentare controllato, sono anche utili nel contrasto dell’azione dei radicali liberi, contribuendo dunque a prevenire la formazione di tumori e supportando il cuore tramite capacità depurative. Il consiglio è quelli do consumarli freschi, evitando il consumo dei prodotti surgelati. Ecco qui due ricette semplici e veloci per portarli in tavola e farli apprezzare anche ai più piccoli, spesso non appassionati di questo alimento dal sapore amarognolo.

CARCIOFI AL FORNO CON UOVA

Pulite con cura i carciofi svuotando la parte interna. Successivamente immergeteli in acqua con del limone, onde evitare che anneriscano. A parte, tritate i gambi dei carciofi e frullateli con pancetta, cipolla e spezie, tra cui pepe e paprika. Versateli poi in una pentola e fate soffriggere per pochi minuti assieme ad un cucchiaio di olio d’oliva. Nel frattempo, a parte, preparate un pasticcio di uova. Ne basteranno circa 4 o 5 uova per 8 carciofi. Mescolate le uova con del formaggio, spezie e, se di vostro gradimento, salsiccia sbriciolata. Infine, bagnate i carciofi con del vino bianco e infornate facendo cuocere per almeno 40 minuti circa a 180°.

SPAGHETTI CON CARCIOFI, FORMAGGIO E SPEZIE

Pulite e tagliate con cura i carciofi. Ne bastano 8 per 4 persone. Lasciateli in ammollo in acqua con del limone. Nel frattempo, a parte, riscaldate in una pentola dell’olio extra d’oliva con uno spicchio di aglio. Non appena pronto, versate i carciofi tagliati a pezzettini e lasciateli cuocere per una decina di minuti, facendoli appassire. Quando saranno pronti aggiungete prezzemolo, pepe nero e tocchetti di pecorino sardo precedentemente tagliati. Dopo aver scolato gli spaghetti fatele saltare in padella con i carciofi aggiungendo dell’olio extravergine di oliva, del pangrattato e delle spezie: consigliamo paprika piccante e curcuma.

Foto Pixnio

