Oggi è stato inaugurato nell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari l’“ABF Digital Lab”, progetto educativo della Andrea Bocelli Foundation a supporto delle scuole in ospedale. La Fondazione ha donato al reparto pediatrico l’“ABF Teachbus”, una struttura dotata di tablet e computer per la didattica a distanza insieme alla piattaforma “ABF Educational”, che offre l’accesso a una ricca selezione di contenuti educativi. Il progetto è stato ideato dall’Andrea Bocelli Foundation (ABF) ed è promosso con il supporto di Generali e dei suoi agenti per supportare i bambini e i ragazzi dei reparti di lunga degenza degli ospedali pediatrici italiani.

Presenti alla consegna il Direttore Generale dell’azienda ospedaliero universitaria Policlinico di Bari Giovanni Migliore, il Direttore Sanitario di Presidio del Giovanni XXIII Livio Melpignano e la Dirigente Scolastica Maria Iaia del 26° circolo di Bari, la Referente Territoriale ABF Progetti Educativi Centro Sud Francesca Favi e Olimpia Angeletti, Head of Communication ABF, Alessandro Longo, Manager di Zona di Generali Italia.

“Coniugare i tempi dell’educazione con le esigenze di cura attraverso la presenza della scuola in ospedale permette ai bambini ricoverati di vivere spiragli di normalità. Garantire lezioni e attività educative in reparto costituisce un prezioso supporto anche alle famiglie che accompagnano i bambini nel percorso di degenza, spesso purtroppo lungo, in ospedale. Per noi significa ribadire ancora una volta l’importanza di prendersi cura del malato e non semplicemente di curare la malattia. È quindi doveroso un ringraziamento alla Andrea Bocelli Foundation per la promozione e realizzazione di questo progetto che non si ferma alla consegna di un dispositivo tecnologico ma che l’accompagna nel tempo per un utilizzo efficace”, così il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore.

