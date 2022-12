“Questo è un governo che protegge i ricchi e non si interessa dei poveri”. È il commento del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine di una conferenza stampa di presentazione degli eventi del Capodanno in Puglia, in merito alla legge di bilancio approvata dal governo Meloni.

La manovra, secondo Emiliano “ha demolito in maniera raffazzonata il Reddito di cittadinanza e ha mancato la promessa di aumentare le pensioni, non ha finanziato ulteriormente la sanità e ha avuto cura soprattutto di coloro che avevano vantaggio dall’utilizzo del contante. È un governo – ha detto infine – che sta chiaramente da una parte, un governo di destra e quindi un governo che colpisce i più deboli” – ha concluso.

Foto repertorio