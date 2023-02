Ancora un incidente sulle strade Baresi, in particolare sulla SS16, in direzione Nord, all’altezza dell’uscita per Cassano e Bitritto. Il traffico risulta attualmente rallentato. Si segnalano infatti lunghe code, già a partire dalle uscite di Japigia. Solo poche ore prima si era verificato un altro incidente.

Ancora poco chiare le dinamiche dell’incidente. Due, in particolare, i veicoli coinvolti: un cambion e un’autocisterna che, secondo quanto emerso, avrebbero impattato l’uno contro l’altro. L’autocisterna, più nello specifico, ha schiacciato il camion contro il guardrail, forse nel tentativo di sorpasso.

Sul posto immediato l’intervento degli operatori dell’Anas e della Polizia Locale supportati dai Vigili del Fuoco che si stanno occupando di sgomberare la zona. “La strada è paralizzata – ha spiegato a Borderline24 una testimone bloccata nel traffico – molte auto stanno percorrendo la corsia d’emergenza bloccando anche quella. È pericoloso, se ci fossero feriti gravi non si potrebbero salvare. Quello che fanno è da ritiro della patente” – ha concluso.

Foto repertorio

